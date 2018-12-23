В Соликамске на два дня отменены развлекательные мероприятия
Будут ли объявлять траур в Пермском крае, пока неизвестно. В результате пожара на строящейся шахте погибли девять человек. На шахте велись строительные работы, рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников.
В компании, где работали погибшие, их семьям обещали выплатить по два миллиона рублей. Оказать помощь родственникам намерены и власти региона.
Комментарии3
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vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 10:13
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neyexo 23 декабря 2018 | 10:23
А вот будет траур по всей России, давно известно - не будет
neyexo 23 декабря 2018 | 10:26
По части трауров регионы обладают полным суверенитетом - ведь большой России на самом деле все равно, что в Соликамске может случиться