В Соликамске на два дня отменены развлекательные мероприятия

Будут ли объявлять траур в Пермском крае, пока неизвестно. В результате пожара на строящейся шахте погибли девять человек. На шахте велись строительные работы, рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников.

В компании, где работали погибшие, их семьям обещали выплатить по два миллиона рублей. Оказать помощь родственникам намерены и власти региона.