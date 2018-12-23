Жертвами цунами в Индонезии стали 62 человека
Почти 600 человек ранены, повреждены сотни домов, сообщает национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями. Спасатели считают, что цунами вызвало извержение вулкана.
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Почти 600 человек ранены, повреждены сотни домов, сообщает национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями. Спасатели считают, что цунами вызвало извержение вулкана.
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