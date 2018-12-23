Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о нарушении прав человека в Крыму

Как передает РИА, за проголосовали 65 стран, 27-были против, и 70 воздержались. Зааместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что документ «фальшивый», «лукавый» и «бессмысленный по своему содержанию». На днях Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о милитаризации Крыма.