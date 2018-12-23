Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о нарушении прав человека в Крыму
Как передает РИА, за проголосовали 65 стран, 27-были против, и 70 воздержались. Зааместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что документ «фальшивый», «лукавый» и «бессмысленный по своему содержанию». На днях Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о милитаризации Крыма.
Комментарии2
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ppvngavr 23 декабря 2018 | 09:39
Молодцы ООНовцы! Правильная и своевременная резолюция Генассамблеи. О Крымском тупике Путина читайте в публикации:
"Крымско-Донбасский Тупик": https://www.proza.ru/2018/11/27/1257
andreyoo 23 декабря 2018 | 09:44
Т.е. 97 стран считают, что права человека в Крыму не нарушены.