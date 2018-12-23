В Москве сегодня пройдет митинг против новых правил платной парковки в городе
Все осуществляемые изменения стали результатом тщательного анализа. Об этом в эфире «Эху Москвы» ранее сообщил первый заместитель руководителя Департамента транспорта Сергей Андрейкин.
Новые правила пользования платными парковками были введены с середины декабря.
Комментарии2
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pattrick1 23 декабря 2018 | 09:40
В Москве сегодня пройдет митинг против новых правил платной парковки в городе...
Москва дорогой город, она не для слабаков. Продайте свои квартиры за миллионы долларов и переезжайте за 101-й километр.
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 09:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.