В Москве сегодня пройдет митинг против новых правил платной парковки в городе...

Все осуществляемые изменения стали результатом тщательного анализа. Об этом в эфире «Эху Москвы» ранее сообщил первый заместитель руководителя Департамента транспорта Сергей Андрейкин.

Новые правила пользования платными парковками были введены с середины декабря.