Тела всех девяти погибших обнаружили спасатели на руднике «Уралкалия» в Соликамске

Это сообщили в правительстве Пермского края. Трагедия произошла из-за вспыхнувшего накануне пожара, который все еще тушат. Площадь оставшихся очагов горения — 30 квадратных метров, передает РИА. По предварительным данным, причиной огня называются строительные работы. Семьям погибших выплатят за счет их предприятия по 2 миллиона рублей, сообщает ТАСС. Андрей Максимов, начальник ФГУП «УС-30» — компании, сотрудники которой вели строительные работы и погибли в шахте «Уралкалия» в Пермском крае, — попросил у родственников погибших прощения.