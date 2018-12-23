Сегодня двумя масс-стартами завершается этап Кубка мира по биатлону в Чехии

Сегодняшние масс-старты – первые в нынешнем розыгрыше кубка Мира. А стартовать рядом с прямыми конкурентами – тема специфическая.

Так, Лидер мирового Кубка Йоханес Бе уйдет на старт бок о бок с нашим Александром Логиновым. После всего, что наговорил норвежец в адрес россиянина, вернувшегося в строй после дисквалификации, на стартовом коридоре возможно всякое. Накануне в пасьюте Александр сумел навязать борьбу норвежцу. И финишировав вторым, протянул руку победителю. Бе младший ответил взаимностью. Так что не удивлюсь, если в контактной гонке все может сложиться еще интереснее. Не стоит сбрасывать со счетов и Мартена Фуркада, который совершил в пасьюте фантастический прорыв с 43 места на 5-е.

Мужская гонка начнется в 13.45, женская в 16.30.