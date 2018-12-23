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Эксклюзив Эха 09:03, 23 декабря 2018

Сегодня пройдет пленум партии Коммунисты России, на котором планируется осудить установку памятника Солженицыну

В Москве сегодня пройдет пленум партии Коммунисты России, на котором, в том числе, планируется осудить установку памятника Солженицыну в городе. Об этом «Эху Москвы» рассказал председатель партии Максим Сурайкин.
Сурайкин добавил, что в России не должно быть памятников Солженицыну.

Комментарии

26

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ostapba 23 декабря 2018 | 09:10

Перлигос за?
А Зюзя против??
Диссооннааанннс однако..
Даже..

igorrrpadlowitchs 23 декабря 2018 | 09:17

ostapba: в стране , наверное, нет никаких проблем, как только бороться с установкой памятника писателю. Ну и сборище ничтожеств и подонков имбецильных!!

arye_11 23 декабря 2018 | 09:20

igorrrpadlowitchs:
Сурайкин добавил, что в России не должно быть памятников Солженицыну.
_______________________________________________________________
А как по моему мнению, в России не должно быть коммунистов.
После того, что коммунисты натворили за 73 года своей власти, права на существование они не имеют. Ни в моральном плане, ни в организационном.
А существую они ныне только потому, что правят Россией те же коммунисты, без партбилета в кармане, но с образом усатого упыря в голове. И ведут Россию к тому же краху.

permsky_valenok 23 декабря 2018 | 09:31

arye_11: Ну, и, поскольку усатый упырь в свое время поддержал создание Израиля, следует вместе с Компартией ликвидировать и все из проделки. Дальше абсурдировать пойдем, или этого хватит?

in_cat_we_trust 23 декабря 2018 | 09:38

permsky_valenok: усатый поддерживал создание не такого Израиля. Его затея провалилась, как и все прочие. Осталось провести суд, признать большевизм преступным режимом,провести люстрацию и десталинизацию России

vezdehod1 23 декабря 2018 | 09:38

Заодно убрать ВСЕХ истуканов в образе В.И. Ульянова (Ленина).

sim202_ 23 декабря 2018 | 09:13

Зато коммунисты голосуют "ЗА" памятнику упырю и убийце
миллионов. Сталину.

henry52 23 декабря 2018 | 09:14

-"И нету других забот..."

(комментарий скрыт)

matsuvi 23 декабря 2018 | 09:16

В России не должно быть компартии.

dzanipolo 23 декабря 2018 | 09:20

matsuvi:
В России не должно быть фанатов Шендеровича (и его самого, естественно).

matsuvi 23 декабря 2018 | 09:34

dzanipolo: В России не должно быть пригожинских троллей, и его самого, тем более.

j_partizan 23 декабря 2018 | 09:17

Вот этим современные коммунисты способны заниматься. А провести референдум по пенсионной реформе, по меньшей мере, не смогли.

rash 23 декабря 2018 | 09:25

А с какой стати убийцы и их последователи должны быть "ЗА" того, кто освещал их преступления. Была совершена огромная ошибка Ельциным, что не заклеймили коммунистическую гадину, чем она теперь пользуется. Вот если бы на лбу горело клеймо "преступник против человечности", то сейчас бы не было возвращения к тому дерьму.

dominator13 23 декабря 2018 | 09:26

Членососы-некрофилы, держат эту дохлую сифилисную нечсть в центре города, стану президентом, прикажу выкинуть тушку из мавзолея и кости усатого упыря в ближайшую помойку!

yralez 23 декабря 2018 | 09:29

Что то я в названиях запутался......коммунисты России члены Едриссии или Едриссия членов коммунистов ?
Вот жена Солженицына конкретно едрисситка путинистая.
Так может и правильно, что памятник таким мужьям ставить не нужно ?.

buzukin074 23 декабря 2018 | 09:29

Ну хоть в этом коммунисты скажут свое слово - хотя и поздно! Лучше бы устроили референдум - вроде уже можно?

nicar 23 декабря 2018 | 09:32

Эти люди и их партия вне закона!

cromwel 23 декабря 2018 | 09:33

Прикольно. Сначала коммунисты его травили, сажали и выкинули из страны а теперь как тряпку на древко надели и решили на нём попиариться.. Просто полные уроды. Зюганов совсем как девица низкой сойиальной ответсвенности.

vinsentvangog2 23 декабря 2018 | 09:37

... товарищи коммунисты , вам бы хоть как то ,хоть малость , смыть кровь с ваших рук ...

ohrjr 23 декабря 2018 | 09:37

Сурайкин, ты даже не теленок, ты безымянная букашка...

ilja13 23 декабря 2018 | 09:39

"Воевать" с памятниками довольно таки безобидное занятие. Памятники не смогут "дать сдачу". А вот реальные люди из реальной власти ещё как могут. Клоунада, да и только.

forward 23 декабря 2018 | 09:40

В России не должно быть партии коммунистов. Угробили миллионы, искалечили судьбы десятков миллионов. Запретить уродов-клоунов наравне с нацизмом.

timbuktu 23 декабря 2018 | 09:41

осуждение есть первый шаг к эстремизму и терроризму: к сенцову их всех в лабытнанги!

ppvngavr 23 декабря 2018 | 09:42

Давно пора запретить эту сталинистскую партейку…!

sg115 23 декабря 2018 | 09:42

Дин Рид:
«Вы говорите, что «вся атмосфера (вашей) страны пропитана ненавистью, и еще раз ненавистью, не останавливающейся даже перед расовой ненавистью. Вы, должно быть, говорите о моей родине, а не о своей. Ведь именно Америка, а не Советский Союз, ведет войны и создает напряженную обстановку возможных войн с тем, чтобы давать возможность своей экономике действовать, а нашим диктаторам, военно-промышленному комплексу наживать еще больше богатства и власти на крови наших собственных американских солдат и всех свободолюбивых народов мира! Больное общество у меня на родине, а не у вас, г-н Солженицын!»

солженицын - насквозь лживый ублюдок. Я не знаю зачем сейчас вытащили его труп, но когда он подох, НИКТО не пришел на его закапывание..

gregor 23 декабря 2018 | 09:43

Памятник Николаю II их устраивает , а вот Солженицын ..... нет .
Потому ,как Николай II ,не любит Путина ,а Солженицын ,которого шантажировал ФСБ , по поводу его стукачества , вдруг Путина полюбил .

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