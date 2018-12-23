Сегодня пройдет пленум партии Коммунисты России, на котором планируется осудить установку памятника Солженицыну

В Москве сегодня пройдет пленум партии Коммунисты России, на котором, в том числе, планируется осудить установку памятника Солженицыну в городе. Об этом «Эху Москвы» рассказал председатель партии Максим Сурайкин.

Сурайкин добавил, что в России не должно быть памятников Солженицыну.