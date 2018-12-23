В Москве сегодня пройдет митинг против повышения стоимости парковок
Согласованная акция намечена в парке «Сокольники».
Перед митингом на сайте change.org появилась петиция с призывом выйти на акцию. В ней говорится, что жители Москвы категорически возражают против повышения стоимости парковок — на ряде улиц почти в 10 раз, максимальный тариф теперь 380 рублей в час. Недавно мэрия отменила бесплатную парковку в воскресенье и сократила возможность стоянки без оплаты с 15 минут до 5. На фоне удаленности паркоматов на ряде улиц – это выглядит вопиющим цинизмом, отмечается в петиции. Ее авторы считают, что платные парковки не являются средством борьбы с пробками, как об этом говорят чиновники, а на самом деле разделяют Москву на обеспеченных горожан и жителей гетто и приводят только к росту социальной напряженности. Акция, которая пройдет в «Сокольниках» с 14 до 16 часов, согласована на 500 человек, а петицию в интернете подписали более 140 тысяч.
Недавно депутаты Мосгордумы предложили увеличить вдвое штраф за неоплаченную парковку – до пяти тысяч рублей.
Комментарии6
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riccon 23 декабря 2018 | 09:17
[Перед митингом на сайте change.org появилась петиция]
Граждане публикуют петиции, на американском ресурсе, куда ни один самый трудолюбивый чиновник не заглянет, вместо РОИ, в отношении которого есть президентский указ о порядке рассмотрения инициатив там опубликованных.
От импортофилии и нелогичного поведения, связанного с этим недугом придется долго и тяжело лечиться, ну или страна просто не выживет с такими гражданами.
astet 23 декабря 2018 | 09:22
riccon: хватит раскачивать галеру стабильности!
Крысу Путина уже тошнит.
riccon 23 декабря 2018 | 09:33
Я просто указал на конкретный факт массового нелогичного поведения. Ведь людям в зубы всунут демократический инструмент.
А частные переживания о Путине, да еще выраженные в хамской форме, будут разве что интересны в близкой вам среде. Впрочем, попробуйте опубликовать петицию на эту тему - заценим количество интеллектуалов к ней присоединившихся..
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 09:44
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
robert271 23 декабря 2018 | 09:27
Митингуй не митингуй все равно .........конфет не будет.
cromwel 23 декабря 2018 | 09:30
оленеводу глубоко наплевать на мнение москвичей. Это бизнес. Если бы были реальные выборы то он призадумался бы. А так нет.