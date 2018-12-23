В Москве сегодня пройдет митинг против повышения стоимости парковок

Согласованная акция намечена в парке «Сокольники».

Перед митингом на сайте change.org появилась петиция с призывом выйти на акцию. В ней говорится, что жители Москвы категорически возражают против повышения стоимости парковок — на ряде улиц почти в 10 раз, максимальный тариф теперь 380 рублей в час. Недавно мэрия отменила бесплатную парковку в воскресенье и сократила возможность стоянки без оплаты с 15 минут до 5. На фоне удаленности паркоматов на ряде улиц – это выглядит вопиющим цинизмом, отмечается в петиции. Ее авторы считают, что платные парковки не являются средством борьбы с пробками, как об этом говорят чиновники, а на самом деле разделяют Москву на обеспеченных горожан и жителей гетто и приводят только к росту социальной напряженности. Акция, которая пройдет в «Сокольниках» с 14 до 16 часов, согласована на 500 человек, а петицию в интернете подписали более 140 тысяч.

Недавно депутаты Мосгордумы предложили увеличить вдвое штраф за неоплаченную парковку – до пяти тысяч рублей.