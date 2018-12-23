Спасатели обнаружили тела всех девяти человек, погибших из-за задымления в шахте Соликамска
Сейчас идет подготовка к их эвакуации на поверхность, сообщили в оперативном штабе на месте ЧП. В пресс-службе губернатора Пермского края пообещали оказать всесторннюю помощь родным погибших. Глава региона Максим Решетников выразил им соболезнования.
Возгорание возникло накануне на строящемся руднике «Уралкалия». По данным МЧС, оно было вызвано строительными работами. Отмечается, что речь не идет о вспышке метана. Сейчас на руднике работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек».
Комментарии1
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sasass 23 декабря 2018 | 09:15
Это значит могли бы спасти при желании - если бы не скрягами были...