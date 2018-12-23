Генассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию о нарушении прав человека в Крыму
Однако профильный комитет отказался финансировать это решение. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.
В документе говорится о «незаконном установлении Россией законов, юрисдикции и управления» на территории полуострова. Поддержали резолюцию 65 стран, в том числе США и большинство стран ЕС, против выступили 27 государств, в том числе Россия, Белоруссия и Китай, еще 70 воздержались.
Комментарии19
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cimirse37 23 декабря 2018 | 08:40
А баба-яга против.
huyt 23 декабря 2018 | 08:51
cimirse37: Да не только в Крыму, а во всей России нарушаются права человека и международные законы.
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 09:45
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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vezdehod1 23 декабря 2018 | 09:02
cimirse37:
А баба-яга против.
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А когда она была "За"? Но это её трудности.
unprejudiced 23 декабря 2018 | 08:43
«Эта резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации», — заявил представитель постпредства России в ходе выступления на заседании Генассамблеи.
Дипломат назвал этот документ «антироссийским, фальшивым, лукавым».
«Российская Федерация гарантирует защиту прав и свобод на всей своей территории, включая Крым», — заключил представитель постпредства.
poluputing 23 декабря 2018 | 09:38
unprejudiced: как насчёт украинца Паши Гриба , кторого вы выкрали в Беларуси, вывезли в Ростов и судите за якобы организацию взрыва в Сочи. Парнишка - инвалид детства и в настоящее время без надлежащего лечения практически ослеп. Где Сочи и где 18 летний пацан, который там сроду не был. Точно как и новое величие- провокация. Кстати , как насчёт их прав и прав Пономарёва?
kadetkl 23 декабря 2018 | 08:44
"Однако профильный комитет отказался финансировать это решение…" Только печеньками помогают что ли?
klink 23 декабря 2018 | 08:46
ГА неправа - всё наоборот: Россия выполнила желание населения Крыма присоединиться к ней. То есть права человека были воссозданы после нахождения их в придавленном состоянии.
detul 23 декабря 2018 | 08:49
Как так не дали денег !!! А чего ж тогда Украинские власти работали??
"Какие деньги? Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?" (с)
ostapba 23 декабря 2018 | 08:58
И чего печалиться??
Воронеж профинансирует..
Даже..
stoik33 23 декабря 2018 | 09:18
Украина может добиться возврата Крыма. Но к чему это приведет? К тому, что появится еще одна территория, которая будет отказываться подчиняться Киеву?
ostapba 23 декабря 2018 | 09:21
stoik33: кроме России даже??
Ну и как мать городов русских вынесет такую жертву аборта на мусорку??
Как говорится что очень легко.
Шутя даже.
sg115 23 декабря 2018 | 09:20
Российские власти нагло нарушают права бандеровцев убивать людей в Крыму...
ostapba 23 декабря 2018 | 09:26
sg115: Бандеровцы расстроили дружбу России с Гитлером еще с тридцатых годов прошлого века.
От оси Рим Берлин Москва Токио откололи москву как глиста из попы.
А ты недоволен??
Значишь будешь повторно подвергнут подвешению на гиляку в твоем родовом Nomske, т.е. в Ухо ранске даже..
ostapba 23 декабря 2018 | 09:41
Помнится еще господин товарищ Молотов в мемуаиах поминал 13 июня 1940 года. Вот тогда, упомянутый комиссар В.Молотов подчеркнул в беседе с послом Итальянского королевства в Москве Аугусто Россо, что в последние годы европейской политике больше всего «нового дали» три энергичных государства. Это Италия, Германия и СССР и выразил надежду, что в будущем три эти диктатуры будут «вершить» судьбу мира. ...
Даже..
nf5096004 23 декабря 2018 | 09:35
sg115: у тебя видения? После кокса или попойки? Что-то не припомню убийств в Крыму бандеровцами.
poluputing 23 декабря 2018 | 09:40
sg115: фамилию хотя бы одного убитого бандеровцами, или хотя бы фамилию ныне живущего, знакомого вам бандеровца
andrey59 23 декабря 2018 | 09:27
Театр абсурда... Донбасс начался с того как «западенцы» приехали москалям демократию устанавливать и решить проблему с их человеческими правами...
И этот балаган называется ООН.....
poluputing 23 декабря 2018 | 09:43
andrey59: Лугандон начался с заезда в Славянск Гиркина с компанией. Если не в курсе, поинтересуйтесь у Гиркина лично, он ещё жив и в Рассее