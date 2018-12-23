Генассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

Однако профильный комитет отказался финансировать это решение. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.

В документе говорится о «незаконном установлении Россией законов, юрисдикции и управления» на территории полуострова. Поддержали резолюцию 65 стран, в том числе США и большинство стран ЕС, против выступили 27 государств, в том числе Россия, Белоруссия и Китай, еще 70 воздержались.