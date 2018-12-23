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08:32, 23 декабря 2018

Генассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

Однако профильный комитет отказался финансировать это решение. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.
В документе говорится о «незаконном установлении Россией законов, юрисдикции и управления» на территории полуострова. Поддержали резолюцию 65 стран, в том числе США и большинство стран ЕС, против выступили 27 государств, в том числе Россия, Белоруссия и Китай, еще 70 воздержались.

Комментарии

19

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cimirse37 23 декабря 2018 | 08:40

А баба-яга против.

huyt 23 декабря 2018 | 08:51

cimirse37: Да не только в Крыму, а во всей России нарушаются права человека и международные законы.

vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 09:45


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vezdehod1 23 декабря 2018 | 09:02

cimirse37:
А баба-яга против.
=========================================
А когда она была "За"? Но это её трудности.

unprejudiced 23 декабря 2018 | 08:43

«Эта резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации», — заявил представитель постпредства России в ходе выступления на заседании Генассамблеи.

Дипломат назвал этот документ «антироссийским, фальшивым, лукавым».

«Российская Федерация гарантирует защиту прав и свобод на всей своей территории, включая Крым», — заключил представитель постпредства.

poluputing 23 декабря 2018 | 09:38

unprejudiced: как насчёт украинца Паши Гриба , кторого вы выкрали в Беларуси, вывезли в Ростов и судите за якобы организацию взрыва в Сочи. Парнишка - инвалид детства и в настоящее время без надлежащего лечения практически ослеп. Где Сочи и где 18 летний пацан, который там сроду не был. Точно как и новое величие- провокация. Кстати , как насчёт их прав и прав Пономарёва?

kadetkl 23 декабря 2018 | 08:44

"Однако профильный комитет отказался финансировать это решение…" Только печеньками помогают что ли?

klink 23 декабря 2018 | 08:46

ГА неправа - всё наоборот: Россия выполнила желание населения Крыма присоединиться к ней. То есть права человека были воссозданы после нахождения их в придавленном состоянии.

(комментарий скрыт)

detul 23 декабря 2018 | 08:49

Как так не дали денег !!! А чего ж тогда Украинские власти работали??

"Какие деньги? Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?" (с)

ostapba 23 декабря 2018 | 08:58

И чего печалиться??
Воронеж профинансирует..
Даже..

stoik33 23 декабря 2018 | 09:18

Украина может добиться возврата Крыма. Но к чему это приведет? К тому, что появится еще одна территория, которая будет отказываться подчиняться Киеву?

ostapba 23 декабря 2018 | 09:21

stoik33: кроме России даже??
Ну и как мать городов русских вынесет такую жертву аборта на мусорку??
Как говорится что очень легко.
Шутя даже.

sg115 23 декабря 2018 | 09:20

Российские власти нагло нарушают права бандеровцев убивать людей в Крыму...

ostapba 23 декабря 2018 | 09:26

sg115: Бандеровцы расстроили дружбу России с Гитлером еще с тридцатых годов прошлого века.
От оси Рим Берлин Москва Токио откололи москву как глиста из попы.
А ты недоволен??
Значишь будешь повторно подвергнут подвешению на гиляку в твоем родовом Nomske, т.е. в Ухо ранске даже..

ostapba 23 декабря 2018 | 09:41

Помнится еще господин товарищ Молотов в мемуаиах поминал 13 июня 1940 года. Вот тогда, упомянутый комиссар В.Молотов подчеркнул в беседе с послом Итальянского королевства в Москве Аугусто Россо, что в последние годы европейской политике больше всего «нового дали» три энергичных государства. Это Италия, Германия и СССР и выразил надежду, что в будущем три эти диктатуры будут «вершить» судьбу мира. ...
Даже..

nf5096004 23 декабря 2018 | 09:35

sg115: у тебя видения? После кокса или попойки? Что-то не припомню убийств в Крыму бандеровцами.

poluputing 23 декабря 2018 | 09:40

sg115: фамилию хотя бы одного убитого бандеровцами, или хотя бы фамилию ныне живущего, знакомого вам бандеровца

andrey59 23 декабря 2018 | 09:27

Театр абсурда... Донбасс начался с того как «западенцы» приехали москалям демократию устанавливать и решить проблему с их человеческими правами...
И этот балаган называется ООН.....

poluputing 23 декабря 2018 | 09:43

andrey59: Лугандон начался с заезда в Славянск Гиркина с компанией. Если не в курсе, поинтересуйтесь у Гиркина лично, он ещё жив и в Рассее

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