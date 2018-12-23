По меньшей мере, 62 человека погибли, более 580 пострадали, 20 пропали без вести в результате цунами в Индонезии

Об этом сообщили в индонезийском Агентстве по предотвращению стихийных бедствий. Сильно повреждены около 430 жилых зданий и несколько гостиниц. Посольство России в Индонезии уточняет списки погибших. Направлен запрос в местные власти, ожидается ответ, сообщил ТАСС официальный представитель российской дипмиссии в Джакарте.

Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. По мнению специалистов, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.