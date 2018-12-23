Спасатели обнаружили тело последнего, девятого, рабочего, который погиб из-за задымления в шахте Соликамска

Спасатели обнаружили тело последнего, девятого, рабочего, который был заблокирован и погиб из-за задымления в шахте Соликамска. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте ЧП. Ранее сообщалось об обнаружении тел восьми погибших. Сейчас спасатели готовятся к эвакуации тел на поверхность и продолжают тушить пожар. Остался один очаг горения. На месте работают более 100 человек и 30 единиц техники, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. Там пообещали оказать всесторннюю помощь родным погибших.

Возгорание возникло накануне на строящемся руднике «Уралкалия». По данным МЧС, оно было вызвано строительными работами.