14-летняя фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионат России в женском одиночном катании

Второе место заняла ее ровесница Александра Трусова, третье — 15-летняя Алена Косторная.

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, которая лидировала после короткой программы, не вошла в тройку призеров, дважды упав во время произвольной программы.

Серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева, занимавшая после неудачного выступления в короткой программе 14-е место, поднялась на седьмую строчку.

Сегодня станет известен состав сборной России по фигурному катанию, который отправится на Чемпионат Европы в Минск.

Президент Федерации Фиурномго Катания страны Александр Горшков следующим образом сформулировал критерии отбора в национальную команду — «Прежде всего мы посмотрим на результаты чемпионата России. На следующем этапе нам важно будет узнать мнение тренерского совета, и затем исполком федерации рассмотрит все аргументы «за» и «против» относительно разных спортсменов». Поэтому все возможно.

А непростая ситуация может возникнуть, и прежде всего в одиночных разрядах. Где из-за болезни пропускала национальный Чемпионат Елизавета Туктамышева и Сергей Воронов. И та и другой, напомню, пробились в финал Гран-При, причем Воронов был там единственным из наших мужчин.

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в Минске 21 января