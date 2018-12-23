Суд в Египте сегодня рассмотрит петицию с призывом отменить ограничения в Конституции на президентские сроки

В этом случае действующий лидер мог бы остаться на своем посту.

В Конституции Египта, в отличие от российской, нет волшебного слова «подряд». Быть президентом там можно только два срока по четыре года, а потом надо освободить кресло. Бывший фельдмаршал Абдель Фаттах ас-Сиси должен будет уйти с президентского поста только через три года, но уже сейчас озаботился тем, чтобы остаться во главе государства надолго. Формально инициатива исходит не от него, а от общественности. Неравнодушные граждане подписали петицию, в которой говорится, что статья 140 Конституции является «несправедливой по отношению к великому египетскому народу» и что восемь лет дают президенту мало времени для решения экономических проблем и проблем безопасности, стоящих перед страной, передает египетское агентство МЕНА. Если суд в Каире согласится с внесением поправок в Конституцию, то для их одобрения будет проведен всенародный референдум.

На выборах в марте этого года Абдель Фаттах ас-Сиси победил с результатом в 97%.