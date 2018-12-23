Эксперты Всемирного антидопингового агентства не смогли получить полный доступ к Московской лаборатории
Из-за этого Российское антидопинговое агентство может вновь лишиться своего статуса.
Российские чиновники сказали, что оборудование международных специалистов для изъятия допинг-проб не соответствует российским законам.
Комментарии1
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cromwel 23 декабря 2018 | 08:05
нечего нам секреты свои раскрывать. Пусть потом сюрприз будет...