Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму
При этом экономический комитет уже отказался выделить деньги на реализацию данного решения. Документ, предложенный Киевом, поддержали 67 делегаций, то есть на пять меньше, чем в прошлом году. В их числе США, страны Евросоюза, Турция и Япония. Против проголосовали 27 делегаций, включая Россию, Белоруссию и Китай. Еще 70 стран воздержались.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин назвал данный документ «сугубо антироссийским, фальшивым, лукавым и бессмысленным по своему содержанию». Он также поблагодарил пятый комитет Генассамблеи за отказ финансировать реализацию резолюции, что по, его словам, делает принятие документа бессмысленным. Дипломат также пригласил всех желающих посетить Крым, чтобы самим убедиться, что «сегодня это место, где живут счастливые люди, добровольно выбравшие Россию своим домом».
Комментарии2
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unprejudiced 23 декабря 2018 | 07:49
Срочная новость, максимальный репост! Украинская хунта готовит масштабные провокации с целью захвата приходов УПЦ
По информации некоторых глав сельских советов Бершадского района Винницкой области, 22 декабря 2018 года, к ним поступали звонки от заместителя Бершадской районной государственной администрации Ольшевского В.Е. с требованием оказать активное давление на сельских священников канонической УПЦ, организовать провокации возле храмов и подстрекать жителей села к переходу с УПЦ в раскольническую ПЦУ.
permsky_valenok 23 декабря 2018 | 08:10
Иными словами, Украина и Ко снова получили фантик без конфетки.