Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму

При этом экономический комитет уже отказался выделить деньги на реализацию данного решения. Документ, предложенный Киевом, поддержали 67 делегаций, то есть на пять меньше, чем в прошлом году. В их числе США, страны Евросоюза, Турция и Япония. Против проголосовали 27 делегаций, включая Россию, Белоруссию и Китай. Еще 70 стран воздержались.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин назвал данный документ «сугубо антироссийским, фальшивым, лукавым и бессмысленным по своему содержанию». Он также поблагодарил пятый комитет Генассамблеи за отказ финансировать реализацию резолюции, что по, его словам, делает принятие документа бессмысленным. Дипломат также пригласил всех желающих посетить Крым, чтобы самим убедиться, что «сегодня это место, где живут счастливые люди, добровольно выбравшие Россию своим домом».