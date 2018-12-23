Посольство России в Индонезии уточняет списки погибших в результате цунами

Оно обрушилось этой ночью на прибрежные районы островов Суматра и Ява. Направлен запрос в местные власти, ожидается ответ, сообщил ТАСС официальный представитель российской дипмиссии в Джакарте.

По последним данным индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий, жертвами цунами стали 43 человека, более 580 пострадали. Наибольшие разрушение зафиксированы в провинции Бантен на острове Ява, а также в районе Южный Лампунг на Суматре. Специалисты полагают, что сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.