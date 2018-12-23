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Эксклюзив Эха 07:02, 23 декабря 2018

На Украине сегодня пройдут муниципальные выборы

Планируется избрать депутатов в советы 78 объединенных территориальных общин страны. Между тем, почти в половине регионов голосование отменено из-за военного положения. Оно было введено в конце ноября сроком на один месяц после захвата российскими судами трех украинских военных кораблей в Керченском проливе.

Выборы в объединенные территориальные общины, которые состоятся сегодня на территории Украины, покажут политические предпочтения граждан. Об этом «Эху Москвы» рассказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Карасев добавил, что это особенно важно с учётом приближающихся президентских выборов.

Комментарии

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einsam 23 декабря 2018 | 07:22

Братский народ самой бедной страны Европы будет выбирать своих панов.

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