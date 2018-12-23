На Украине сегодня пройдут муниципальные выборы

Планируется избрать депутатов в советы 78 объединенных территориальных общин страны. Между тем, почти в половине регионов голосование отменено из-за военного положения. Оно было введено в конце ноября сроком на один месяц после захвата российскими судами трех украинских военных кораблей в Керченском проливе.

Выборы в объединенные территориальные общины, которые состоятся сегодня на территории Украины, покажут политические предпочтения граждан. Об этом «Эху Москвы» рассказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Карасев добавил, что это особенно важно с учётом приближающихся президентских выборов.