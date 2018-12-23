Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата. Организации теперь предписано выбрать новое название в течение трех месяцев.

В Киеве хотят, чтобы УПЦ Московского патриархата указала свою принадлежность к Русской православной церкви. Как следует из подписанного закона, религиозные организации, не имеющие руководящий центр на Украине, должны указать место этого центра. По словам Порошенко, документ поможет верующим определить, к какой церкви они хотят принадлежать. Такой выбор, считает украинский президент, легче сделать, когда «все вещи названы своими именами». При этом он настаивает на том, что конституционное право на свободу вероисповедания будет соблюдено. Между тем в пятницу в УПЦ Московского патриархата сообщили, что не будут менять свое название. Там отметили, что руководящий центр церкви находится в Киеве, а в уставе нет никаких ссылок на то, что решения принимаются в России. Также в УПЦ считают, что закон, принятый в четверг Верховной Радой и подписанный Порошенко, направлен на уничтожение организации.

На прошлой неделе в Киеве прошел объединительный собор, на котором было объявлено о создании автокефальной Православной церкви Украины. УПЦ Московского патриархата считает эти действия канонически ничтожными.