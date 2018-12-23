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07:02, 23 декабря 2018

Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата. Организации теперь предписано выбрать новое название в течение трех месяцев.

В Киеве хотят, чтобы УПЦ Московского патриархата указала свою принадлежность к Русской православной церкви. Как следует из подписанного закона, религиозные организации, не имеющие руководящий центр на Украине, должны указать место этого центра. По словам Порошенко, документ поможет верующим определить, к какой церкви они хотят принадлежать. Такой выбор, считает украинский президент, легче сделать, когда «все вещи названы своими именами». При этом он настаивает на том, что конституционное право на свободу вероисповедания будет соблюдено. Между тем в пятницу в УПЦ Московского патриархата сообщили, что не будут менять свое название. Там отметили, что руководящий центр церкви находится в Киеве, а в уставе нет никаких ссылок на то, что решения принимаются в России. Также в УПЦ считают, что закон, принятый в четверг Верховной Радой и подписанный Порошенко, направлен на уничтожение организации.

На прошлой неделе в Киеве прошел объединительный собор, на котором было объявлено о создании автокефальной Православной церкви Украины. УПЦ Московского патриархата считает эти действия канонически ничтожными.

Комментарии

8

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yralez 23 декабря 2018 | 07:15

Обяжут колорадские ленточки носить ?
А то скрываются, как те жуки.

unprejudiced 23 декабря 2018 | 07:28

Знаковое немецкое СМИ Süddeutsche Zeitung рассказало о том, как международные кредиторы и олигархи насилуют Украину. Европейские журналисты отметили, что Всемирный банк, МВФ и руководство ЕС совершают грехопадения, открывая для Порошенко очередной кредитный кран.

Немцы не скрывают своего негодования от антикоррупционных «достижений» майданного режима. За время президентства Порошенко в тюрьму не отправился ни один высокопоставленный чиновник и олигарх. Более того, состояние главного олигарха увеличивается ударными темпами.

Süddeutsche Zeitung подчёркивает, что кредиты Украине не понадобились бы в принципе, если бы их не разворовывала местная хуторская элита. Автор европейского издания называет международных кредиторов слепцами и русофобами. По его словам, только русофобия объясняет беспрерывный слив средств в бездонную «украинскую яму».

Фактически, кредитные средства перераспределяются между сотней самых богатых украинцев, всем остальным достаются обязательства по выплате процентов.

Подобным нехитрым способом олигархи сконцентрировали в своих руках 37,5 миллиардов долларов — половину госдолга Украины. Рост их состояния в 12 раз опережает рост экономики страны.

Между тем, Порошенко не стыдится происходящего, а даже хвастается предоставлением очередного транша. Остаётся только объявить национальный праздник в честь предоставления очередного кредита.

alex949 23 декабря 2018 | 07:31

Рооссийский парламент должен приняь закон, по котрому Украина должна сменить название на Хохляндия

(комментарий скрыт)

alex949 23 декабря 2018 | 07:51

ser_gey_love_row: а если назвать Вашингтония - по месту нахождения фактического руководства !

mulltipulti 23 декабря 2018 | 08:01

alex949:
Алюминиевая отрасль России перешла под контроль США и Британии.
И что важно.
Не было вооруженного вторжения.
Не было оккупации.
Никто даже не грозил войной.
А контроль получили.
Это только нам, застрявшим в 1945 году, всё кажется, что такие дела решаются танками и территориями.

Владимир Хоменко 23 декабря 2018 | 07:37

Московские попы как всегда врут. У них в уставе прописано главенство решений РПЦ

kiever 23 декабря 2018 | 07:55

Совсем с ума сошёл этот будущий израильский репатриант порошенко.. исходя из этого бывшую секту филарета, теперь надо будет турецкой церковью называть. Тк её руководство в Турции находится

unprejudiced 23 декабря 2018 | 08:13

Военное положение, которое истекает в стране через несколько дней, в эту субботу усугубилось продолжением активного наступления режима Порошенко на церковью. При этом, правда, выяснилось, что о простых людях власть забыла, обрекая их на преждевременную смерть и мучения. Так, врачей, которые будут делать операции по пересадке органов, с 1 января на Украине будут сажать в тюрьму.

Это произойдет, потому что украинский парламент на последнем своем заседании в этом году не нашел времени для обсуждения нового закона, регулирующего трансплантацию, сообщила заместитель комитета Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

Зато принимаются преступные законы, направленные на разжигание религиозной вражды.

Но и это еще не все.

Продолжается зачистка силовиками информационного поля.
Служба безопасности Украины отчиталась, что в 2018 году заблокировала боле 300 сайтов, связанных с Россией. На самом деле, в большинстве случаев, это были сайты, критикующие власть за экономические и политические недочеты.

При этом, По данным Украинского института социальных исследований им. Яременко и Центра «Социальный мониторинг», 31,2% респондентов признались, что стали испытывать больше материальных проблем, а еще 21,5% сообщили о значительном ухудшении своего материального положения. Госпотребслужба также опубликовала данные проверок пяти тысяч украинских учреждений образования, по которым в 193 учебных заведениях установлены нарушения температурного режима.

Ранее народный депутат Сергей Тригубенко заявлял, что около 600 садов (5%) и более 1150 школ (7%) на Украине работают в полуаварийном состоянии и требует срочного капитального ремонта.

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