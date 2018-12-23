В Польше объявлен траур в связи с гибелью польских шахтеров в шахте Чехии

Взрыв унес жизни 13 человек.

Двенадцать польских и один чешский шахтер погибли из-за взрыва метана в шахте «ЧСМ» рядом с городом Карвина. Десять горняков получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. В Польше и Чехии называют случившееся огромной трагедией. Взрыв произошел 20 декабря. После начался сильный пожар, под землей была крайне высокая температура, существовала опасность новых взрывов. Спасатели пытались продолжить работу и прорваться к горнякам, которые оказались отрезаны от выхода из-за сильного огня. Однако вскоре стало понятно, что добраться до шахтеров невозможно, а концентрация газа внутри несовместима с жизнью, сообщает Радио Прага. Чтобы помешать распространению огня закрыли участок протяженностью в несколько километров. На охлаждение пространства шахты потребуется несколько недель.

Пока неизвестно, возобновит ли шахта свою работу и когда это произойдет.