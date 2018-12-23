Тела восьми человек обнаружены в шахте в Соликамске
Следующая группа спасателей начала спуск для поисков девятого рабочего, сообщили в пресс-службе Губернатора Пермского края. Там отметили, что пожар еще тушат, есть отдельные очаги горения, их площадь — порядка 30 квадратных метров.
Возгорание на строящемся стволе шахты «Уралкалия» возник накануне. Из района задымления на поверхность вывели восемь человек, еще девять оставались под землей на глубине более 360 метров. Связь с ними была потеряна. Горноспасатели шесть раз пытались добраться до места, где были заблокированы люди. Однако, по словам руководителя спасательной операции Алексея Пестова, стало понятно, что это технически невозможно из-за деформации конструкций, продолжающегося горения и сильной задымленности.
По словам представителей «Уралкалия», задымление было связано с проведением строительных работ: горели монтажная пена и строительный мусор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек».
Комментарии1
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sergo34 23 декабря 2018 | 07:48
Вместо того, чтобы разбираться почему это произошло и сообщять читателям детали произошедшего, наша пресса быстренько "перебивает" это сообщение на такое же в другой стране. Вот и сейчас на Соликамскую трагедию они "ответили" трагедией в Чехии. Сопоставлять -так сопостовлять.Сообщите тогда (по мере появления) результаты комиссий и компенсации семьям в Соликамске и в Чехии, хотя бы раз не останавливайтесь на том, что " не унывайте - у них ещё хуже"