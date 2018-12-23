Тела восьми человек обнаружены в шахте в Соликамске

Следующая группа спасателей начала спуск для поисков девятого рабочего, сообщили в пресс-службе Губернатора Пермского края. Там отметили, что пожар еще тушат, есть отдельные очаги горения, их площадь — порядка 30 квадратных метров.

Возгорание на строящемся стволе шахты «Уралкалия» возник накануне. Из района задымления на поверхность вывели восемь человек, еще девять оставались под землей на глубине более 360 метров. Связь с ними была потеряна. Горноспасатели шесть раз пытались добраться до места, где были заблокированы люди. Однако, по словам руководителя спасательной операции Алексея Пестова, стало понятно, что это технически невозможно из-за деформации конструкций, продолжающегося горения и сильной задымленности.

По словам представителей «Уралкалия», задымление было связано с проведением строительных работ: горели монтажная пена и строительный мусор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек».