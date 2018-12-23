Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму, которую экономический комитет ранее отказался финансировать. За принятие документа проголосовало 65 страны, против — 27, большинство стран — 70 – воздержалось, передает РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, 15 ноября принял проект этой резолюции. Среди тех, кто поддерживает инициативу Украины, традиционно большинство европейских стран и США.