Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму, которую экономический комитет ранее отказался финансировать. За принятие документа проголосовало 65 страны, против — 27, большинство стран — 70 – воздержалось, передает РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, 15 ноября принял проект этой резолюции. Среди тех, кто поддерживает инициативу Украины, традиционно большинство европейских стран и США.
Комментарии10
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ostapba 23 декабря 2018 | 06:44
И мы знаем этот кружок членов России из 27 членов поштучно.
Примелькались они своей голой попой, как Паниковский золотым зубом.
Даже.
unprejudiced 23 декабря 2018 | 07:04
65 странкоторые проголосовали за резолюцию надо выкинуть из ООН!
xyteen 23 декабря 2018 | 07:21
unprejudiced: а может тех, кто нарушает права человка
unprejudiced 23 декабря 2018 | 07:25
xyteen: то есть 65 стран которые проголосовали за, учитывая что всем известно что права крымчан нарушает киевская хунта перекрыв воду и взорвав опоры ЛЭП,
ostapba 23 декабря 2018 | 07:45
unprejudiced: напиши в Киев хунте письмо с приложением квитанции об уплате за воду с электричеством..
И будет тебе счастье по международным ценам.
За каждый куб по одному Евро.
А если по украинским законам то по цене хунты.
В гривнах даже..
bazilgu 23 декабря 2018 | 07:23
unprejudiced: Пока что Путина отовсюду "выкидывают". Ипенно Путина, а не Россию. Россия- прекрасная страна с гнусным, вороватым, лживым государством.
sisyin_gandonich 23 декабря 2018 | 07:34
bazilgu: Сам-то хоть понял, что накалякал неуч. И такие как ты дебилы ещё учат кого-то жизни!
ostapba 23 декабря 2018 | 07:50
sisyin_gandonich: ипенно путину указали место за отдельным столиком в Брисбене..
А в Париже лишь Чомбу сплясал самбу с мобуту.
Путину . Пока остальные вежливо отвернулись от интимной подробности братьев по разуму..
Даже..
sisyin_gandonich 23 декабря 2018 | 07:38
Принявшие резолюцию знают где находится Крым? Или как всегда суждения черпают из уст Дженни Псаки или Никки Хейли?
ostapba 23 декабря 2018 | 07:47
sisyin_gandonich: воздержавшийся Китай уже интересуется Крымом..
Всех русских туристов опрашивают " чей Крым" и соответственно ставят в стойло очереди. С пристрастием даже.