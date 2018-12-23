Дональд Трамп подтвердил отставку своего представителя по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). По словам президента США, Бретт Макгурк был назначен его предшественником Бараком Обамой в 2015 году. Он должен был покинуть свой пост в феврале, но подал в отставку раньше времени.

«Позер? Лживые СМИ делают громкую новость из ничего!» — написал Трамп в «Твиттере. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на официальных лиц, что Макгурк подал в отставку в минувшую пятницу в знак протеста против решения Трампа вывести американские войска из Сирии.