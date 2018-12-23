Более 40 человек стали жертвами цунами в Индонезии

Свыше 580 пострадали. Об этом сообщило индонезийское Национальное управление по стихийным бедствиям. По оценкам властей, число жертв стихийного бедствия будет возрастать. Разрушены десятки домов на побережье, в том числе здания туристических отелей.

Цунами было зафиксировано в ночь на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. По мнению специалистов, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Посольство России в Индонезии уточняет списки погибших. Направлен запрос в местные власти, ожидается ответ, сообщил ТАСС официальный представитель российской дипмиссии в Джакарте.