Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске
В пресс-службе отметили, что остались отдельные очаги пожара.
Спускавшаяся к месту пожара седьмая группа пожарных поднялась, готовится к спуску следующая бригада.
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В пресс-службе отметили, что остались отдельные очаги пожара.
Спускавшаяся к месту пожара седьмая группа пожарных поднялась, готовится к спуску следующая бригада.
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