В столичном гайд-парке Сокольники пройдет митинг против изменений правил парковки

Начало в 14 часов. Об этом сообщила «Эху» координатор встречи, пресс-секретарь общественного движения «Синие ведёрки» Юлия Каблинова. По ее словам, акция с властями согласована. Жители Москвы возражают против повышения цен на парковки (местами она выросла в 10 раз), отменой бесплатных парковок по воскресеньям, а также сокращением времени на оплату с 15 до 5 минут. Правила вступили в силу с 15 декабря.