Вторая громкая отставка в протест против решения Дональда Трампа вывести войска из Сирии произошла в США

Свою должность покидает спецпредставитель США по международной анти-игиловской коалиции (ИГИЛ — запрещенная в России организация). За день до того, в жестких терминах, об отставке объявил глава Пентагона генерал Джим Мэттис.

Спецпредставитель США по международной анти-игиловской коалиции (ИГИЛ — запрещенная в России организация) Бретт Макгурк должен был закончить свою службу в середине февраля, но вчера стало известно, что в знак протеста против решения Дональда Трампа вывести войска из Сирии Макгурк подал Госсекретарю Майку Помпео прошение об отставке до 31 декабря. Месяц назад, когда о выводе войск из Сирии не шло и речи, Макгурк заявлял, что Исламское государство, запрещенная в России организация, еще далеко от разгрома несмотря на потерю им территории. «Никто не объявляет это миссию выполненной», сказал спецпредставитель.

Однако Дональд Трамп именно такой ее и объявил 19 декабря, не согласовав это ни с кем — из своей администрации.

На следующий день после объявления Трампом выводе войск из Сирии, в отставку подал глава Пентагона Джим Мэттис. Генерал написал письмо, в котором сказал, что к союзникам надо относиться с уважением, что союзы и альянса — неотъемлемая часть силы и национальной безопасности США, и что Трампу следует поискать министра обороны, который разделяет его взгляды. Мэттис стал первым в истории США главой Пентагона, подавшим в отставку в знак протеста.

Протест решение Трампа вызвало и в Сенате среди республиканцев, и в том числе — лоялистов. Пять сенаторов-тяжеловесов подписали открытое письмо с призывом к Трампу изменить свое решение.

Следующим Дональд Трамп намерен начать вывод войск из Афганистана, как сообщает пресса — в течение ближайших недель. И это решение заранее встретило в Сенате такой же протест, как и по Сирии.