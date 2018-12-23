Эксперты Всемирного антидопингового агентства не смогли получить полный доступ к Московской лаборатории
Из-за этого Российское антидопинговое агентство может вновь лишиться своего статуса.
Российские чиновники сказали, что оборудование международных специалистов для изъятия допинг-проб не соответствует российским законам.
Наша страна может пойти навстречу требованиям ВАДА и ускорить процедуру сертификации оборудования, — сказала «Эху Москвы» председатель думского Комитета по международным делам Светлана Журова.
В свою очередь, глава РУСАДА Юрий Ганус отметил, что непредоставление экспертам ВАДА допинг-проб из московской лаборатории грозит отстранением российских спортсменов от международных соревнований.
Комментарии1
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sparky 23 декабря 2018 | 06:22
Каким образом получилось, что московская лаборатория, много лет назад сетрифицированная ВАДА, не имела сертификации оборудования ВАДА, хотя при этом порой пробы в ВАДА пересылались, тайна сия неизвестна даже всем богам, которым человечество молится. А в результате какие-то чиновники могут успешно продолжать губить российский спорт.