Эксперты Всемирного антидопингового агентства не смогли получить полный доступ к Московской лаборатории

Из-за этого Российское антидопинговое агентство может вновь лишиться своего статуса.

Российские чиновники сказали, что оборудование международных специалистов для изъятия допинг-проб не соответствует российским законам.

Наша страна может пойти навстречу требованиям ВАДА и ускорить процедуру сертификации оборудования, — сказала «Эху Москвы» председатель думского Комитета по международным делам Светлана Журова.

В свою очередь, глава РУСАДА Юрий Ганус отметил, что непредоставление экспертам ВАДА допинг-проб из московской лаборатории грозит отстранением российских спортсменов от международных соревнований.