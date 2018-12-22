Митинг «Народ против строительного произвола» сегодня должен пройти в Москве

Акцию согласовали столичные власти, ранее рассказал «Эху Москвы» координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Акция пройдет в 13.00 на площади у станции метро «Улица 1905 года», добавил Удальцов.

В столичном гайд-парке Сокольники пройдет митинг против изменений правил парковки. Начало в 14 часов. Об этом сообщила «Эху Москвы» координатор встречи, пресс-секретарь общественного движения «Синие ведёрки» Юлия Каблинова. По ее словам, акция с властями согласована.