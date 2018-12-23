Спасатели признали, что у рабочих, заблокированных в пермской шахте, не осталось шанса выжить

Спасатели вновь пытаются добраться до строителей, которые оказались заблокированы в задымленной шахте «Уралкалия» в Соликамске. Они спустились в седьмой раз, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации главы Пермского края.

Ранее губернатор Максим Решетников признал ничтожными шансы выжить у девяти человек, которые остаются на глубине более 360 метров. Он сослался на мнение спасателей. Глава региона отметил, что было сделано все возможное для вызволения людей. Он выразил соболезнования семьям и близким строителей и пообещал оказать им всю возможную помощь. Возгорание на строящемся стволе шахты «Уралкалия» возникло накануне утром. Там не проводилось работ по добыче. Об этом рассказал начальник по управления по связям с общественностью компании Андрей Сидоров. Сидоров добавил, что комиссия будет оценивать действия подрядчика.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек».