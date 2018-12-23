Неизвестный альбом группы «Кино» впервые издадут в Санкт-Петербурге

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на издателя независимого лейбла Maschina Records Максима Кондрашова. По его словам, речь идет об альбоме «Любовь – это не шутка». Он был записан в 1986 году, однако не очень понравился группе и не был выпущен. Кондрашов напомнил, что после смерти лидера «Кино» часть материалов вошла в сборник «Неизвестные песни Виктора Цоя». Сейчас альбом будет издан как исторический документ.