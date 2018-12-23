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05:09, 23 декабря 2018

Неизвестный альбом группы «Кино» впервые издадут в Санкт-Петербурге

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на издателя независимого лейбла Maschina Records Максима Кондрашова. По его словам, речь идет об альбоме «Любовь – это не шутка». Он был записан в 1986 году, однако не очень понравился группе и не был выпущен. Кондрашов напомнил, что после смерти лидера «Кино» часть материалов вошла в сборник «Неизвестные песни Виктора Цоя». Сейчас альбом будет издан как исторический документ.

Комментарии

2

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archibald_dandy_esquire 23 декабря 2018 | 05:25

вообще-то, "Любовь это не шутка" в записи появился ещё в 2009 году ;)
"Этот альбом должен был выйти весной 1986-го года, но был забракован Виктором Цоем из-за стремноватого звучания жестких композиций и материала (песни о любви, к сожалению, оказались неактуальными для ленинградской публики). В 1990-х годах эта запись была раздергана и попала бонусами в альбомы "Ночь" и "Это не любовь", а также стала ядром сборника "Неизвестные песни", куда вошли укороченные версии песен. Песни "Прохожий", "Подросток", "Любовь - это не шутка", "Стишок", "Ты обвела меня вокруг пальца" и "Закрой за мной дверь" представлены в более длинных версиях, чем изданные на CD. Причем "Любовь - это не шутка" длиннее изданной версии на целую минуту!
Скорее всего, название "Любовь - это не шутка" - не авторское, а "народное", данное пиратами, которые тиражировали эту запись в 1990-х годах до выхода сборника "Неизвестные песни".
Бонусом к диску приложено единственное акустическое исполнение "Прохожего" на квартирном концерте у Вадима Суровцева-Бутова 03.08.1986."

разве только, что его сейчас на CD начнут жечь, а в mp3~320kbs это давно раздаётся

sandro_007_ 23 декабря 2018 | 05:57

archibald_dandy_esquire:
Бабла по легкому срубить хотят. Все это есть на MP3. Специально посмотрел, а альбом "Любовь - это не шутка" датируется 85-м.

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