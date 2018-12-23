Российского туриста арестовали за попытку ограбить банк на архипелаге Шпицберген
Об этом сообщается на сайте губернатора города Лонгйира, где произошел инцидент. Согласно данным властей, 29-летний мужчина с ружьем проник в банк и украл примерно 70 тысяч норвежских крон (около восьми тысяч долларов). Во время происшествия в помещении находились три сотрудника, они не пострадали. По данным местных СМИ, злоумышленника задержали спустя 20 минут. Пользователи соцсетей шутят, что ему просто некуда было бежать. Издание The Local отмечает, что это было первое в истории ограбление банка на Шпицбергене. В городе живут приблизительно две тысячи человек, многие лично знают друг друга, а одним из немногих способов уехать является аэропорт Свальбард.
Комментарии4
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rifles 23 декабря 2018 | 05:33
Ну как не верить после этого путину.что "кругом враги"
Норвежские русофобы задержали нашего туриста!!!
com30 23 декабря 2018 | 06:08
Трубы горели.
А уходить нужно было в центр Арктики прикинувшись белым медведем, ну или хотя бы в Гренландию.
pusto1 23 декабря 2018 | 06:17
российские скрепы в действии.
babaevka 23 декабря 2018 | 06:30
как там у бисмарка? никогда не храните деньги на шпицбергене. на любую вашу хитрость, в виде "некуда бежать", русский ответит своей непредсказуемой глупостью)))