Российского туриста арестовали за попытку ограбить банк на архипелаге Шпицберген

Об этом сообщается на сайте губернатора города Лонгйира, где произошел инцидент. Согласно данным властей, 29-летний мужчина с ружьем проник в банк и украл примерно 70 тысяч норвежских крон (около восьми тысяч долларов). Во время происшествия в помещении находились три сотрудника, они не пострадали. По данным местных СМИ, злоумышленника задержали спустя 20 минут. Пользователи соцсетей шутят, что ему просто некуда было бежать. Издание The Local отмечает, что это было первое в истории ограбление банка на Шпицбергене. В городе живут приблизительно две тысячи человек, многие лично знают друг друга, а одним из немногих способов уехать является аэропорт Свальбард.