Z Архив новостей новости
5 4 6 850
05:08, 23 декабря 2018

Российского туриста арестовали за попытку ограбить банк на архипелаге Шпицберген

Об этом сообщается на сайте губернатора города Лонгйира, где произошел инцидент. Согласно данным властей, 29-летний мужчина с ружьем проник в банк и украл примерно 70 тысяч норвежских крон (около восьми тысяч долларов). Во время происшествия в помещении находились три сотрудника, они не пострадали. По данным местных СМИ, злоумышленника задержали спустя 20 минут. Пользователи соцсетей шутят, что ему просто некуда было бежать. Издание The Local отмечает, что это было первое в истории ограбление банка на Шпицбергене. В городе живут приблизительно две тысячи человек, многие лично знают друг друга, а одним из немногих способов уехать является аэропорт Свальбард.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

rifles 23 декабря 2018 | 05:33

Ну как не верить после этого путину.что "кругом враги"
Норвежские русофобы задержали нашего туриста!!!

com30 23 декабря 2018 | 06:08

Трубы горели.
А уходить нужно было в центр Арктики прикинувшись белым медведем, ну или хотя бы в Гренландию.

pusto1 23 декабря 2018 | 06:17

российские скрепы в действии.

babaevka 23 декабря 2018 | 06:30

как там у бисмарка? никогда не храните деньги на шпицбергене. на любую вашу хитрость, в виде "некуда бежать", русский ответит своей непредсказуемой глупостью)))

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 300 6 14825 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Хватит терпеть подачки! А ещё русских убедили, что они не могут жить в нормальном городе. Что не должно быть безопасных улиц, хороших общественных пространств, правильных детских площадок. «Не жили хорошо, нечего и начинать!» — наша поговорка, которая хорошо отражает это смирение…

5 158 6 38343 16.12
Kсочи, власть, общество, фото, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 304 6 18241 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 303 6 32023 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

​Прощай, Кирилл! Главный победитель от разгрома Кирилла в Украине – Шевкунов. Будет он со временем Патриархом, и РПЦ упадет еще ниже…

5 431 6 191951 16.12
Kрпц, украина, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 94 6 10296 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 72 6 8676 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 247 6 31048 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Разочаровывает молчание Германии Нам представляются крайне опасными для всего мира и деструктивными для международного сотрудничества попытки Вашингтона доминировать и вмешиваться в дела других государств…

5 178 6 31910 16.12
Kсша, рф, германия, политика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 193 6 25155 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 174 6 22662 17.12
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 137 6 18588 22.12
Kобщество, история, наука, война, мнения
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Письмо с дачи Мы несколько часов будем слушать острые вопросы, типа, «и когда Вы только отдыхаете?», «как Вы, с Вашей тончайшей душевной организацией смогли пережить утрату Кони?», «что Вы можете сказать о рэпе и куда Вы его направите, когда возглавите?» и т.п…

5 83 6 39642 16.12
Блоги

+ Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Они просят президента разрешить ситуацию с полугодовой задержкой зарплат…

5 54 6 7820 19.12
8читать ;смотреть
Kмосква, общество, зарплаты, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Вперёд, в прошлое! Народ не верит в путинскую стабильность и хочет назад, к Брежневу. Как бы ни старались федеральные телеканалы, россиянин всегда голосует рублём…

5 610 6 90400 19.12
Kобщество, история, опросы, политика, мнения
Блоги

Hedgehog Studio сатирический проект

+ Преступление и наказание Преступление и наказание В Думу внесли закон о наказании за неуважительные материалы о власти…

5 48 6 7182 19.12
8читать ;смотреть
Kобщество, власть, видео, закон, сатира, события

Популярное за неделю

Новости

Шансов спасти девятерых строителей, заблокированных в шахте «Уралкалия» в Соликамске, нет Об этом со ссылкой на спасателей написал в «Инстаграме» губернатор Пермского края Максим Решетников

5 0 6 604
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 159 6 207064 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 174 6 22661 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 383 6 356329 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Редко бывает такое, что удается изобрести лекарство, которое гораздо опасней и смертоносней, чем сама болезнь, но в России это умеют…

5 78 6 132629 19.12
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7501560
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3822308

Сегодня в эфире