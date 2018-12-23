Дональд Трамп проведет рождественские праздники в Белом доме из-за приостановки работы правительства

Дональд Трамп проведет рождественские праздники в Белом доме, а не в своем поместье во Флориде, куда он обычно отправляется во время отпуска. Это связано с приостановкой работы правительства, сообщила пресс-секретарь президента Сара Сандерс. Администрация Трампа и демократы в Сенате Конгресса США не смогли договориться о принятии бюджета из-за разногласий по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе. В результате многие федеральные ведомства приостановили свою работу. Как ожидается, дискуссии в Сенате продолжатся не ранее 27 декабря, когда законодатели вернутся с рождественских каникул.