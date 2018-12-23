Губернатор Пермского края Максим Решетников признал ничтожными шансы выжить у девяти человекх в соликамской шахте

При этом он сослался на мнение спасателей. Он отметил, что было сделано все возможное для вызволения людей. Глава региона выразил соболезнования семьям и близким строителей и пообещал оказать им всю возможную помощь. «Отдал соответствующие распоряжения министерствам», — написал Решетников в Instagram.

Возгорание на строящемся стволе шахты «Уралкалия» возникло накануне утром. На поверхность вывели восемь человек, девять остались под землей на глубине 364 метра. Связь с ними потеряна.