Губернатор Пермского края Максим Решетников признал ничтожными шансы выжить у девяти человекх в соликамской шахте
При этом он сослался на мнение спасателей. Он отметил, что было сделано все возможное для вызволения людей. Глава региона выразил соболезнования семьям и близким строителей и пообещал оказать им всю возможную помощь. «Отдал соответствующие распоряжения министерствам», — написал Решетников в Instagram.
Возгорание на строящемся стволе шахты «Уралкалия» возникло накануне утром. На поверхность вывели восемь человек, девять остались под землей на глубине 364 метра. Связь с ними потеряна.
Комментарии2
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yralez 23 декабря 2018 | 05:23
Салехамск--- это в Ираке.
clandestino 23 декабря 2018 | 05:58
Если губернатор так сказал, то это свидетельствует о том, что русский язык ему не родной и учил он его не дольше Глацких. В этом контексте слово "ничтожные" неуместно.