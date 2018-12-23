Движение «желтых жилетов» слабеет, теперь оно объединяет только людей, которые любят насилие
Такое мнение выразил в эфире телеканала Бэ-эф-эм госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.
Он указал на снижение численности протестующих – накануне их насчитали 39 тысяч, а неделю назад было 66. Задержали вчера по стране 220 человек , свыше 80 из них оставлены под стражей.
Манифестации «желтых жилетов», протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября. Общенациональные протесты, которые проходили по субботам, сопровождались массовыми столкновениями радикалов с полицией в Париже, Бордо, Нанте и ряде других городов. Вчерашняя акция стала шестой по счету.
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