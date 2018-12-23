В столичном гайд-парке Сокольники пройдет митинг против изменений правил парковки

Начало в 14 часов. Об этом сообщила «Эху» координатор встречи, пресс-секретарь общественного движения «Синие ведёрки» Юлия Каблинова. По ее словам, акция с властями согласована. Жители Москвы возражают против повышения цен на парковки (местами она выросла в 10 раз), отменой бесплатных парковок по воскресеньям, а также сокращением времени на оплату с 15 до 5 минут. Правила вступили в силу с 15 декабря.

Петиция с требованием их отменить и отправить в отставку главу департамента транспорта Максима Ликсутова набрала на сайте Change.org свыше 140 тысяч подписей. Между тем, «Синие ведёрки» отмечают, что еще несколько дней назад под петицией подписались более 300 тысяч человек. Но затем подписи начали исчезать. Люди массово жалуются, что их голоса пропали.