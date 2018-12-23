В столичном гайд-парке Сокольники пройдет митинг против изменений правил парковки
Начало в 14 часов. Об этом сообщила «Эху» координатор встречи, пресс-секретарь общественного движения «Синие ведёрки» Юлия Каблинова. По ее словам, акция с властями согласована. Жители Москвы возражают против повышения цен на парковки (местами она выросла в 10 раз), отменой бесплатных парковок по воскресеньям, а также сокращением времени на оплату с 15 до 5 минут. Правила вступили в силу с 15 декабря.
Петиция с требованием их отменить и отправить в отставку главу департамента транспорта Максима Ликсутова набрала на сайте Change.org свыше 140 тысяч подписей. Между тем, «Синие ведёрки» отмечают, что еще несколько дней назад под петицией подписались более 300 тысяч человек. Но затем подписи начали исчезать. Люди массово жалуются, что их голоса пропали.
Комментарии2
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genviru Геннадий Вилнер 23 декабря 2018 | 04:50
Поразительное тупоумие! Чем тужиться изобретать велосипед, не лучше ли обратиться к опыту стран, где автомобилей на улицах больше, чем в России в десятки раз, где проблемами парковок заняты десятки лет.Почему жители должны воспитывать тупоумных чиновников, как решаются подобные проблемы городов.
igorrrpadlowitchs 23 декабря 2018 | 04:53
genviru: феерично - недовольных автомобилистов отправили в парк выражать своё недовольство!!!!