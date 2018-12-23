Шансов спасти девятерых строителей, заблокированных в шахте «Уралкалия» в Соликамске, нет

Об этом со ссылкой на спасателей написал в «Инстаграме» губернатор Пермского края Максим Решетников. Он отметил, что «было сделано все возможное…. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь». Решетников выразил соболезнования семьям и близким рабочих и пообещал оказать им всю возможную помощь. По его словам, он уже «отдал соответствующие распоряжения министерствам». «Борьба с пожаром в шахте продолжается», — добавил глава Прикамья.

Тем временем, в Соликамск прибыли спасатели из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Всего три единицы техники и 18 человек, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Свердловской области. Они находятся на территории шахты, но пока в резерве. Еще ожидается группа спасателей из Североуральска.

ЧП произошло накануне утром на строящемся стволе рудника «Уралкалия». По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана. Возгорание вызвано строительными работами. Восемь рабочих смогли выбраться на поверхность. Девять оказались заблокированы. Связь с ними была потеряна. Несколько попыток до них добраться закончились безрезультатно. Спасателям не удалось спуститься на нужную глубину из-за высоких температур и изменения конструкций шахты.