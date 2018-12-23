На эту дату назначена новая сессия Сената. В субботу администрации Дональда Трампа и демократам не удастся договориться о параметрах бюджета. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел сказал, что переговоры продолжаются, и если компромисс будет достигнут на рождественских праздниках, он будет готов созвать сессию и раньше обозначенного срока. Чтобы завершить «шатдаун», Сенат должен принять законопроект о временном финансировании правительства. Однако демократы не хотят выделять 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, на чем настаивает Трамп. Президент дал понять, что «шатдаун» может продлиться долго, если демократы не пойдут на уступки.