По меньшей мере 20 человек погибли, 165 пострадали из-за цунами в Индонезии

Двое числятся пропавшими без вести. Такие данные привел в «Твиттере» официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий. По его словам, разрушены десятки зданий. Число жертв может увеличиться. Как указывало агентство Рейтер, цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра.