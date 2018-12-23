По меньшей мере 20 человек погибли, 165 пострадали из-за цунами в Индонезии
Двое числятся пропавшими без вести. Такие данные привел в «Твиттере» официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий. По его словам, разрушены десятки зданий. Число жертв может увеличиться. Как указывало агентство Рейтер, цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра.
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