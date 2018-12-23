Спасателям не удается добраться до людей, заблокированным в шахте Соликамска

Спуск к месту их нахождения на данный момент невозможен из-за изменений конструкций ствола, продолжающегося горения и сильной задымленности. Об этом сообщил руководитель горноспасательного отряда. По его словам, спасатели намерены в течение двух часов дистанционно подавать огнетушащий состав в аварийную зону. А потом будут приниматься дальнейшие решения. При этом, он отметил, что шансы на спасение людей стремятся к нулю. Губернатор Пермского края Максим Решетников уже выразил соболезнования семьям горняков.

Возгорание на строящемся стволе рудника горнорудной шахты «Уралкалий» возникло накануне во время работ. Всего под землей работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления остались заблокированными 9 сотрудников подрядной организации. Связь с ними была потеряна.