Бывший лидер британских либерал-демократов Пэдди Эшдаун скончался на 78-м году жизни

В октябре у политика диагностировали рак мочевого пузыря. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя партии.

В 1990-е годы Эшдаун неоднократно посещал Боснию и Герцеговину, активно лоббировал военные действия против стран, входивших в состав Югославии. В 2002-м стал верховным представителем по Боснии и Герцеговине. Тогда же он дал показания в Гаагском трибунале против экс-президента Сербии Слободана Милошевича.