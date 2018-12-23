Власти Черногории планируют добиваться независимости черногорской православной церкви от Сербской

По данным агентства РИА Новости, черногорское правительство находится в острых разногласиях с СПЦ и митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием. Власти отрицают сербско-православный элемент национальной идеологии. При этом правительство намерено добиться признания Черногорской православной церкви.