Власти Черногории планируют добиваться независимости черногорской православной церкви от Сербской
По данным агентства РИА Новости, черногорское правительство находится в острых разногласиях с СПЦ и митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием. Власти отрицают сербско-православный элемент национальной идеологии. При этом правительство намерено добиться признания Черногорской православной церкви.
Комментарии2
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zztop1960 23 декабря 2018 | 02:27
После того как русские с сербами пытались устроить госпереворот в Черногории иначе быть не может
solonko 23 декабря 2018 | 02:53
zztop1960: Русские никогда ни в чем не виноваты. По определению русских, данному самими русскими. Сербы примерно такие же, масштабом только поменьше. Значит, во всем виноваты черногорцы.