Американский Сенат так и не смог договориться по финансированию работы правительства

Камнем преткновения стала стена на границе с Мексикой, идею строительства которой поддерживает президент Дональд Трамп. Верхняя палата конгресса не приняла решения по временному бюджету, новое заседание назначено на 27 декабря, сообщает Bloomberg. Это означает дальнейшую приостановку работы множества федеральных ведомств.

Речь идет о Минфине, министерстве внутренних дел, Госдепартаменте и других учреждениях. При этом приостановка не коснется Пентагона, Минздрава и министерства по делам ветеранов, так как конгресс ранее одобрил их финансирование до конца 2019 года.