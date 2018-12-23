Горноспасателям в очередной раз не удалось добраться до застрявших в пермской шахте горняков

Спасателей поднимают наверх, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. Ранее там сказали, что спасатели с шестой попытки добрались до места возгорания в шахте «Уралкалия». До этого высокая температура и сильное задымление мешали проводить работы, спасатели не смогли спуститься на необходимую глубину. До места возгорания оставалось 10 метров. По словам представителей «Уралкалия», задымление было связано с проведением строительных работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена и строительный мусор. Всего в шахте работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. Под землей оказались заблокированы 9 человек – сотрудники подрядной организации, связи с ними нет.