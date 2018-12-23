14-летняя фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионат России в женском одиночном катании
Второе место заняла ее ровесница Александра Трусова, третье — 15-летняя Алена Косторная.
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, которая лидировала после короткой программы, не вошла в тройку призеров, дважды упав во время произвольной программы. Серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева, занимавшая после неудачного выступления в короткой программе 14-е место, поднялась на седьмую строчку.
Комментарии1
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serhio_25__ 23 декабря 2018 | 01:23
Чемпионат России выиграть сложнее, чем ЧМ и даже ОИ.