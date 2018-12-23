Число задержанных на очередной акции «желтых жилетов» во Франции возросло до 220
Свыше 80 из них арестованы, сообщает радиостанция France Info. По данным французского МВД, всего на территории страны в акциях приняли участие почти 39 тысяч человек. Неделю назад было 66 тысяч.
«Желтые жилеты» протестуют во Франции шестую субботу подряд. Первоначальным требованием манифестантов было снижение цен на бензин, повышение зарплат и соцвыплат. В начале декабря власти пошли на ряд уступок. Однако протесты продолжились. Участники требуют отставки президента.
Комментарии2
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grazschdanin 23 декабря 2018 | 01:19
220?
Прошлый раз из было 1726.
serhio_25__ 23 декабря 2018 | 01:25
grazschdanin: Те 1726 до сих пор сидят.