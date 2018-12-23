Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с «Исламским государством» Бретт Макгурк подал в отставку

Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с «Исламским государством» (группировка запрещена в России) Бретт Макгурк подал заявление об отставке. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Причиной, по их данным, стало несогласие с решением о выводе войск из Сирии.

Информацию телеканала подтверждает агентство AP, которое ссылается на письмо Макгурка, направленное главе Госдепартамента Майку Помпео. В послании дипломат подчеркнул, что, несмотря на уничтожение организационной структуры ИГ, группировка все еще не побеждена окончательно. Таким образом, вывод войск из Сирии создаст условия, при которых организация сможет возродиться вновь. Днем ранее свой пост покинул министр обороны США Джеймс Мэттис.