Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании завершить карьеру будучи руководителем республики

По его словам, он не видит себя в должности руководителя федерального министерства и не рассматривает возможность занять руководящую должность в стране. «Я не такого уровня человек», — пояснил он в эфире телеканала «Москва 24».

Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года. Он был переизбран парламентом республики в 2011-м, а также на прямых выборах в 2016-м, набрав более 97,5% голосов.