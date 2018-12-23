Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании завершить карьеру будучи руководителем республики
По его словам, он не видит себя в должности руководителя федерального министерства и не рассматривает возможность занять руководящую должность в стране. «Я не такого уровня человек», — пояснил он в эфире телеканала «Москва 24».
Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года. Он был переизбран парламентом республики в 2011-м, а также на прямых выборах в 2016-м, набрав более 97,5% голосов.
Комментарии9
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x_signal 23 декабря 2018 | 01:23
Тем не менее, вангую, что он и будет преемником Путина.
alekk 23 декабря 2018 | 01:36
x_signal: не, в науку пойдёт академик
opiatnovyi63 23 декабря 2018 | 01:52
alekk: Надо же,какая неподдельная скромность у бородача!
flyholander 23 декабря 2018 | 01:28
видать помирать собрался Рамзан, как раз на желаемой должности и сидит...
splin2 23 декабря 2018 | 01:38
flyholander: заявил о желании завершить карьеру будучи руководителем республики//
А если поработать руководителем республики по четным, а министром культуры по нечетным?))
in_cat_we_trust 23 декабря 2018 | 01:39
Догадывается, к чему Путин привёл Россию и что будет со страной когда Пуйло крякнет
kisa2000 23 декабря 2018 | 01:55
in_cat_we_trust: все к тому и идет, что Путин приготовил Кадырова в приемники, интересно, что он скажет в Новогоднем обращение.
salut__521 23 декабря 2018 | 01:54
//Я не такого уровня человек//
Ну если 20 лет занимать руководящую роль в стране может шелавек уровня кегебе, то на это может рассчитывать и индивидуум уровня пещер...
begly_ 23 декабря 2018 | 01:55
Муссолини тоже мечтал примерно об этом...