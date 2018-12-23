Спасателям с шестой попытки удалось добраться до места возгорания в шахте «Уралкалия», где могут находиться горняки

Их судьба пока неизвестна, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. Во время предыдущей попытки высокая температура и задымление в шахте не позволили спасателям спуститься на необходимую глубину — до предполагаемого места нахождения людей оставалось 10 метров. На месте ЧП продолжают дежурить психологи МЧС и врачи.

Задымление в шахте произошло накануне. В «Уралкалии» предполагают, что оно могло быть связано с проведением строительных работ. Заблокированными оказались 9 строителей. В компании ранее предположили, что у них мало шансов выжить, поскольку истек срок действия средств защиты. Следственный комитет также считает, что люди погибли. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц».