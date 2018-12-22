14-летняя фигуристка Анна Щербакова выиграла чемпионат России в женском одиночном катании

Второе место заняла ее ровесница Александра Трусова, третье — 15-летняя Алена Косторная.



Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая лидировала после короткой программы, в тройку призеров не вошла. Она дважды упала во время произвольной программы.

Серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева занимает седьмое место.

Чемпионат России, который проходит в Саранске, завершится в воскресенье показательными выступлениями.