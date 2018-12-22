14-летняя фигуристка Анна Щербакова выиграла чемпионат России в женском одиночном катании
Второе место заняла ее ровесница Александра Трусова, третье — 15-летняя Алена Косторная.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая лидировала после короткой программы, в тройку призеров не вошла. Она дважды упала во время произвольной программы.
Серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева занимает седьмое место.
Чемпионат России, который проходит в Саранске, завершится в воскресенье показательными выступлениями.
Комментарии3
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grazschdanin 23 декабря 2018 | 00:11
Серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева занимает седьмое место
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Что то не видно положительного эффекта от канадского тренера.
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 00:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kuchumka 23 декабря 2018 | 00:25
Молодец русская фигуристка, вообще русское фигурное катание лучшее в мире.